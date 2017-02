Secretario del Medio Ambiente dejó colgados a diputados locales

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Lamentable la falta de seriedad del Secretario de Medio Ambiente del Estado, Julio César Medina, ya que dos días antes y vía oficio se limitó a cancelar la comparecencia que se tenía programada para este miércoles 15 de febrero en punto de las 13 horas en el Poder Legislativo ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así lo dio a conocer su presidente, el diputado Sergio Augusto López Ramírez.

Indicó no es creíble que este funcionario, que por cierto, tiene una amonestación por negligencia administrativa cuando estuvo al frente de la Gerencia local de la Comisión Nacional del Agua, no acuda a un llamado que hace el Congreso del Estado para que informe el estado que guarda la dependencia que recibió de parte de la pasada administración, “no es que le cuestionemos qué ha hecho él en estos casi tres meses, que por cierto, no se ha visto nada”.

El diputado del PVEM, Sergio Augusto López Ramírez explicó que el pasado 23 de enero la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales acordó por unanimidad de sus integrantes llamar a este funcionario para que acudiera a explicar la situación ambiental del Estado, además de lo referente a los programas que tiene como la de Calentadores Solares, Taxis Eléctricos, la calidad del aire, cómo están trabajando los verificentros, entre otros cuestionamientos”.

Sin embargo, dijo que el pasado 13 de febrero, envió un oficio para notificar que por cuestiones de agenda le era imposible asistir a la comparecencia y que si podrían agendarlo para otra ocasión y que le mandáramos los temas que le íbamos a cuestionar para llevar la información completa, “qué acaso no es el Secretario?, no tiene que estar al pendiente de lo que ocurre en su dependencia?”.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura, diputado Sergio Augusto López Ramírez añadió que esto no es más que una falta de profesionalismo de su parte. Cabe destacar que la primera vez que se propuso que compareciera, los diputados del PAN no lo avalaron argumentando que primero tenía que ser ante comisiones y la propuesta era para que fuera al pleno, “ahora que se determinó que acudiera a la comisión y con el aval de los diputados panistas, con la mano en la cintura, dice que por agenda no asistirá a rendir un informe a los diputados”.