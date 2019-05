Se vuelven a manifestar jubilados frente a Palacio de Gobierno en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Alrededor de una veintena de maestros jubilados se manifestaron nuevamente frente a Palacio de Gobierno, en demanda de evitar recortes al bono que se les venía entregando.

Con pancartas y gritos “Al gobernador, sueldo de profesor”, exigieron que la administración estatal no aplique recortes al incentivo contemplado por nueve mil pesos, repartidos en dos pagos semestrales.

En entrevista, María de Jesús Rangel Velázquez, declaró que este bono “fue una conquista laboral, pero ahora nos quieren entregar solamente 7,500 pesos”.

– ¿Es una ilegalidad al no entregar el dinero autorizado?

– Desde el punto de vista de la auditoría, sí. No estamos dispuestos a aceptar menos. Nunca nos había dado este trato.

Aclaró que esta manifestación fue con el objetivo de hacer acto de presencia en palacio oficial, en vísperas de una reunión del gobernador panista Martín Orozco con el líder del gremio magisterial Ramón García Alvizo para encontrar una solución a esta exigencia de los jubilados.

“Nosotros no hemos solicitado una reunión ni con el gobernador, ni con el secretario de Gobierno (Enrique Morán), sino hacer presencia para tener resultados favorables de la negociación”, cerró.