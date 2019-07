“Se vive instabilidad en el Osfags”: Armendáriz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada priista Lucía Armendáriz Silva, presidenta de la comisión de Servidores Públicos del Congreso, hizo un llamado a definir la convocatoria para la elección de un nuevo titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (Osfags) que permanece sin un responsable directo desde abril último.

Lo anterior después de que este miércoles circuló la versión de una queja por escrito atribuida a trabajadores del Osfags dirigida al Poder Legislativo y denunciando desde supuestos casos de acoso sexual, así como “desorganización” y “preferencias a amigos de la infancia”.

“Debemos a la brevedad emitir una convocatoria para elegir al nuevo titular del Osfags y la Comisión de Vigilancia debe tomar cartas en el asunto para determinar si se publica en un periodo extraordinario o más tardar en el siguiente ordinario, para que pueda haber un titular y se puedan dirimir todos los conflictos que puedan estar sucediendo por esta situación de inestabilidad al no tener un titular fijo”, comentó en entrevista.

– ¿Ello es parte de este retraso en encontrar una cabeza?

– Está el encargado que marca la propia ley (Yolitzin Rodríguez), pero es necesario tener un titular de un órgano tan importante para el ejercicio de los recursos y nos preocupa ver cuál es la situación real que se está presentando. Entiendo que el trabajo se está llevando a cabo, pero es inestable la situación al no contar con un titular de manera formal.

En febrero último, el Congreso del Estado aprobó el nombramiento de Héctor Acero Lozano como responsable del Osfags, pero apenas en abril éste presentó su renuncia al cargo. Desde entonces, el Legislativo le ha dado largas en designar a un remplazo.

Sobre la denuncia atribuida a personal del Órgano Superior de Fiscalización, Armendáriz Silva aclaró que de manera formal no se ha dado ninguna queja al Congreso, ejemplificando que el documento que se filtró no contiene sello de recibido del Poder Legislativo.

“De manera oficial no tenemos conocimiento de este documento, tenemos entendido lo que sucedió solamente por los medios”, apuntó,

El Congreso de Aguascalientes retomará periodo ordinario de sesiones hasta mediados de septiembre.