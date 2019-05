Se van de Aguascalientes elementos de la Gendarmería

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Luego de su participación en la pasada edición de la Feria Nacional de San Marcos, los casi 300 eventos de la Gendarmería que apoyaron en los operativos de seguridad se han retirado ya de Aguascalientes.

Lo anterior fue confirmado por el Secretario de Seguridad Pública Estatal Porfirio Javier Sánchez Mendoza, quien indicó que venían expresamente a cumplir con una función, por lo que de inmediato al concluir la verbena fueron trasladados al estado de Puebla para reforzar la seguridad de cara a las próximas votaciones que vivirá esa entidad.

-¿En años anteriores se ha perdido la solicitud para que alguna célula de estos elementos federales permaneciera en la entidad, ahora no se hizo?

-Bueno, en este tema me comentaron los mandos que venían al cargo que se retiran a la ciudad de Puebla donde tienen un tema de elección que está un poco complicada, por lo que se van todos, bueno de hecho ya se retiraron.

No se descarta en un futuro solicitar su apoyo, sin embargo por lo pronto el día de ayer se les dio la despedida y se les entregó un reconocimiento por su apoyo a que la verbena saliera con saldo blanco, concluyó el jefe policiaco local.