Se utilizó pintura de mala calidad para las ciclovías

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Pintura de baja calidad fue la que se utilizó en las ciclovías de la entidad, por lo que ya se encuentran despintadas y urge volver a darles mantenimiento.

“Yo creo que tiene que ver con dos factores, por un lado la baja calidad de los materiales que en ocasiones se han utilizado para desarrollar esa infraestructura y el ejemplo más claro es el de la ciclovía de Pedro de Alba que casi no se distingue y el otro aspecto es la falta de mantenimiento y por lo cual nos hemos puesto de acuerdo para que cualquier aspecto de movilidad que se contemple cuente con el componente de mantenimiento que garantice su preservación en el tiempo”

Las ciclovías han sido muy criticadas por los ciclistas, ya que la infraestructura se sigue haciendo de la misma manera para que se cumplan las disposiciones internacionales que han recomendado poner barreras u algún otro obstáculo para que los automovilistas respeten.

“Nosotros nos hemos basado en un manual de Ciclo-ciudades que existe desarrollado por institucionales internacionales en donde no se sugiere poner barreras físicas que pongan en riesgo a los peatones y a los propios ciclistas, de tal forma que la principal infraestructura que se establece es señalética vertical para que con pintura se señale el tramo por el que deben trasladarse las bicicletas.

también se anunció que por fin se va a concretar la ciclovía que conectará la UAA y el Tecnológico de Monterrey, este proyecto había quedado inconcluso en la anterior administración.

“Se le dará continuidad al proyecto de movilidad que se le estuvo dando y me refiero a esta ciclovía que conecta la UAA al Tec de Monterrey que desgraciadamente por alguna razón extraña no fue contemplada en el proyecto original, el proyecto lo teníamos pero al momento de ejecutarlo ya no se realizó”.