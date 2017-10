Se tomará en cuenta la productividad para entregar candidaturas: PAN

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Para entregar candidaturas para diputados locales del PAN, se tomará en cuenta la productividad que se tiene, también el número de iniciativas y los puntos de acuerdo que hayan impulsando, así lo dío a conocer Paulo Martínez, presidente de Partido Acción Nacional en Aguascalientes.

“Hay temas de trabajo, de productividad, de quiénes hayan generado una condición para su reelección, las reelecciones no son “por default”, no son en automático, en su momento se abrirá una convocatoria, se registrarán y estaremos tomando determinaciones y será una votado, no será una designación, no será el “dedazo” de alguien, es una comisión de 39 integrantes que votarán ellos y decidirán quiénes serán las mejores cartas para el partido y quiénes tengan su derecho de reelección tendrán que generarse su condición”.

Es importante conocer que también van a tomar en cuenta el desempeño de cada legislador que tuvo en su distrito, esto con el fin de evitar que se repitan en diputados en el cargo y que no estén autorizados por Aguascalientes.

“Es una posibilidad de que regresen a su distrito, que en su distrito los hayan aceptado, que en su propio distrito digan que vale la pena que siga estando él, etc.. y habrá quiénes no tengan esa condición o quiénes no quieran buscar una reelección y que buscarán otro tipo de proyección política”.

Para finalizar destacó que hay diputados que no han hecho nada a favor de Aguascalientes y se busca sacar del rezago las iniciativas que se tienen de legislaturas pasadas.

“Yo creo que todos han participado, todos han presentado alguna iniciativa, más bien hemos estado tratando de contener iniciativas que vayan en un impacto positivo con la ciudadanía, de hecho hay diputados que me han dicho que tienen algunas iniciativas que no pueden subir y que primero quieren sacar todas las iniciativas que se tienen en rezago, no se trata de subir por subir sino de ir trabajando de manera concreta para ir sacando temas de manera conjunta como se tiene actualmente y de las diversas necesidades de los diferentes poderes”.