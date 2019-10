Se suma Instituto de la Juventud en Aguascalientes busca frenar suicidios

Redacción

Aguascalientes, Ags-El Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU), se encuentra sumado a la estrategia Integral contra el suicidio, en la parte que le corresponde de trabajar en medidas de prevención entre los jóvenes.

Según su titular Enrique Franco, se están trabajando en secundarias y preparatorias de todo el estado, para mediante platicas y actividades diversas, lleven el mensaje de que el suicido no es la solución a la problemática de las personas, en particular de los jóvenes.

Los rangos de atención en esta tarea en específico están siendo en jóvenes entre los 12 y 18 años, que es de las etapas más complicadas de la vida.

-¿Ya han detectado conductas suicidas en chavos?

-Nosotros en forma específica aún no lo hemos detectado, pero justo es el objetivo de estas actividades de prevenir riesgos.

Dejó en claro que su instancia trabaja en un nivel primario de prevención, por lo que de haber casos de jóvenes con tendencias suicidas, los mismos deberán de ser canalizados a otras áreas de atención más especializadas, como es la Dirección de Atención a la Salud Mental.