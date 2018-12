Se suicida presentadora del clima en Estados Unidos

Los Andes

Detroit, Estados Unidos.- Conmoción en el mundo del periodismo causó la muerte de Jessica Starr, “la chica del clima” del canal de televisión Fox, que decidió terminar con su vida con tan solo 35 años. Era madre de dos chicos y estaba casada.

La triste noticia fue confirmada por Fox 2 Detroit ante el lamento de todos sus compañeros.

Starr había denunciado abusos por parte de televidentes cuando cursaba un embarazo en 2015. La presentadora confió al canal que había recibido una carta hiriente y desagradable en torno a su peso, a días del parto.

“Todos aquí estamos en shock y no podemos creer que un individuo tan maravilloso, brillante e inteligente ya no estará con nosotros“, publicó en sus redes sociales el canal de TV.

Jessica comentó en un panel femenino lo difícil que se le hacía trabajar en el canal y llevar adelante el embarazo.

“Estamos en el ojo público, y tienes que tener una piel gruesa para estar en los medios de comunicación. Eso es sólo una parte, y estoy de acuerdo con eso. No te puede gustar el cabello hoy; estamos acostumbrados a eso. No te puede gustar el maquillaje, el atuendo, eso está bien. No me molesta. Pero recibí una carta escrita a mano que dice que parece que voy a dar a luz a un elefante. ‘¿No es hora de que empieces tu licencia de maternidad?’ Yo creo que eso es cruzar la línea “, dijo Jessica Starr.