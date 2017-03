Se robaron batería, pero como no presentaron denuncia, los dejaron en libertad

ABC Noticias

Aguascalientes.- No sirvió de nade el operativo que llevó a cabo la Policía Municipal de Jesús María para lograr la captura de una pareja de sabandijas que se robaron la batería de una camioneta.

Y es que al ser capturados, la afectada pidió que solo le devolvieran su batería y que no quería proceder en contra de los muchachitos, por lo que los uniformados los tuvieron que poner en libertad de manera inmediata.

El caso que baja la moral de los policías gracias a las bondades del “Nuevo Sistema de Justicia Penal” sucedió cuando los uniformados recibieron el reporte de una afligida mujer a la que le acababan de robar la batería de su camioneta Chevrolet S-10 en la calle Vicente Guerrero de la Colonia El Torito.

La afectada manifestó que los vecinos le dijeron que los autores del robo eran José Eduardo Paredes Flores alias “El Aguacate” de 18 años de edad y Orlando Daniel Pérez de 16 años.

Los dos sujetos fueron ubicados por los elementos, pero ya habían vendido la batería. Los policías fueron a buscar el lugar de la venta y encontraron la batería que fue entregada por el dueño del lugar.

Al regresar con la afectada y explicarle todo lo que tuvieron que hacer para dar solución a su problema, la victima les dijo a los Policías que era su deseo que solamente le regresaran la batería y que no quería saber nada de los dos detenidos y mucho menos de una denuncia.

Le explicaron que entonces los tenían que soltar en ese mismo momento y la victima dijo que no le importaba y que ella solo quería que le ayudaran (los policías) a instalar la batería.

“El Aguacate” y el menor de edad se retiraron muy tranquilos, cobijados por las bondades de nuestro nuevo sistema.