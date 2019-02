Se reúne ITEA con diputados de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), Lic. Marcos Javier Tachiquín Rubalcava; en reunión con los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado de Aguascalientes, realizó una presentación sobre el informe anual de labores 2018, que se presentará ante el Congreso del Estado el próximo 27 de febrero del año en curso, destacando aspectos importantes como la atención de recursos de revisión.

Asimismo, abordó el tema de los dos ejercicios de verificación censal practicados durante el 2018, que fueron realizados a la totalidad de los sujetos obligados en el Estado, destacando un claro incremento de cumplimiento durante el segundo ejercicio de verificación en lo que respecta a los porcentajes.

Destacó que se ve un compromiso por parte de las entidades que manejan recursos públicos, en ir subsanando aquellos errores u omisiones que tienen dentro de sus obligaciones y de ir mejorando para no ser sujetos a sanción; además resaltó que cada día los ciudadanos están mejor informados en cuanto a solicitar información y en su caso inconformarse si la misma no es la que pidieron.

Finalmente, el Comisionado Presidente del ITEA, señaló a los integrantes de dicha Comisión, la proyección que se tiene en 2019 en el tema de datos personales del cual, si bien es un tema novedoso, no se le puede restar importancia a su manejo, ya que los Sujetos Obligados con motivo de los trámites y servicios que brindan a la ciudadanía podrían poner en riesgo este derecho fundamental