Se reúne el director del IEA con diputados de la Comisión de Educación del Congreso

Aguascalientes, Ags.- Como parte del desahogo de la agenda legislativa, la Comisión de Educación y Cultura que preside el diputado Jesús Morquecho Valdez se reunió con el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Pérez Chica, con quien establecieron un diálogo orientado al análisis y diagnóstico de la situación actual del sistema educativo de la entidad, y con ello buscar mejorar sus condiciones.

Durante su exposición, Silva Pérez Chica precisó que en cuanto al pago de pensiones de los 8 mil profesores jubilados que hay en Aguascalientes, hay mil tarjetas pendientes de entregar, pues hay algunos ex docentes que “están enfermos, que están fuera del estado o que se encuentran fuera del país, y por consiguiente no se les ha pagado; no obstante, estamos haciendo todo lo posible para cubrir los pagos pendientes y entregarle su tarjeta a quienes falten”.

De igual manera, reveló que al llegar al pasado “nos encontramos con un nuevo organigrama que fue actualizado por la anterior administración apenas el 25 de noviembre pasado”, en el que se cambiaron los nombres de algunos puestos y sus funciones, lo cual representó en cierto momento alguna dificultad para comenzar a operar el Instituto.

Tras la exposición del titular del IEA, la diputada Elsa Amabel Landín Olivares hizo énfasis al Presupuesto de Egresos 2017, en el que se le aumentó el 300 por ciento de recursos al Cecytea, con el contraste de que al nivel básico se le redujeron160 millones de pesos.

De igual manera, Landín Olivares expresó su preocupación por la reducción al dinero que opera el programa de “Proyecta” que beca a estudiantes para que cursen el idioma inglés en el extranjero, y debido a ese recorte habrá muchos estudiantes que ya no podrán acceder a ese espacio que les brinda una preparación académica extra y les permite tener más oportunidades de desarrollo, señaló.

Sobre este asunto, Silva Pérez Chica puntualizó que el presupuesto del Cecytea está conformado por partidas estatales y federales, y por ello se ve como si fuera un incremento.

Por su parte, la diputada Ma. Estela Cortés Meléndez preguntó sobre cuáles son los adeudos que se registran en el IEA y en cuáles áreas.

Ante esa duda, el director de Administración y Finanzas del IEA, Enrique Reynoso Dueñas, reveló que hay un pago pendiente de 7 millones de pesos, al añadir que el pasado viernes fueron entregados cerca de 40 millones de pesos a 8 mil profesores jubilados.

En su oportunidad, el diputado Jesús Morquecho Valdez, hizo referencia al proceso de inscripción del nivel de educación media, del cual, dijo es una asignatura pendiente que de manera conjunta entre la autoridad para mejorar el proceso de selección y evitarle dificultades a alumnos y padres de familia, y que la asignación de espacios sea suficiente y equitativo.

Al respecto, el director del IEA aseveró que están realizando ajustes para optimizar y mejorar el sistema de inscripción, buscando que el número de estudiantes por aula sea el adecuado para impulsar un adecuado aprovechamiento.

Silva Pérez Chica dijo que el estado cuenta con 400 bachilleratos, de los cuales 300 son oficiales, en los cuales se atienden a alrededor de 60 mil alumnos. Adelantó que de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya están analizando la aplicación de un único examen que evalúe asignatura como la Lecto-Escritura y Matemáticas, para los aspirantes a cursar el nivel bachillerato.

Por su parte, la diputada María Cristina Urrutia de la Vega, pidió al titular del Instituto de Educación sobre sí hay alguna partida y proyecto para la rehabilitación de planteles, dado que nos enteramos que se encuentran 30 escuelas que “no cuentan con un sanitario”.

Al respecto, el funcionario estatal informó que para este año se contemplan recursos para rehabilitar 100 escuelas de educación básica en todo el estado.

En una segunda intervención, la representante popular Elsa Amabel Landín Olivares reveló que el distrito electoral al que representa en la zona oriente, se logró conocer que unas de las principales causas de deserción de alumnos que cursan el bachillerato, es la difícil situación económica que enfrentan sus familias, por lo que pidió el apoyo a la autoridad educativa para atender dichos casos.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, diputado Jesús Morquecho Valdez, agradeció la visita del funcionario estatal, al tiempo que externó la disposición del Congreso para impulsar un marco legal que fortalezca el rubro de la educación en todos sus niveles.