Se retrasa la conclusión del parque para mascotas en el municipio de Aguascalientes

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- El proyecto del parque de mascotas en el municipio capital no alcanzó a concluirse antes del cambio de administración debido a que hubo retrasos en la realización de las obras, no obstante en breve será una realidad en el gobierno de Tere Jiménez, así lo comentó el ex alcalde Juan Antonio Martín del Campo.

Para esta obra la inversión fue de 1 millón de pesos. El parque contará con 8 juegos para perros de diferentes tipos, contenedor de heces y bebederos para los caninos, además contempla una caseta de vigilancia, trotapista y andador, guarniciones, un arenero, 210 metros cuadrados de áreas verdes.

El parque para perros se ubicará en el Infonavit Pirules, a unos metros de la Isla San Marcos.