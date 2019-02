Se registró Tere Jiménez como precandidata a la Presidencia Municipal de Ags

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Al realizar su registro como precandidata a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, Tere Jiménez refrendó su vocación de servicio y su compromiso por impulsar el bienestar de los ciudadanos.

Destacó que el momento político que vive nuestro país requiere hoy más que nunca, la unidad del Partido Acción Nacional, por lo que hizo un llamado a sus militantes para apoyar a la única planilla que puede dar continuidad al blanquiazul al frente del municipio y que permitirá seguir apuntalando a esta capital como un punto de desarrollo social y económico.

“Con resultados hemos demostrado que sabemos trabajar y que la prioridad de este proyecto es el bienestar de los ciudadanos. El contexto político de México y de nuestro estado nos exige estar más unidos que nunca y apostarle al único proyecto que nos permitirá fortalecer el importante bastión que representa para nuestro partido el municipio de Aguascalientes”.

Ante miles de militantes que se dieron cita para acompañarla a su registro, Tere Jiménez agradeció la presencia de importantes liderazgos del Partido Acción Nacional como Juan Antonio Martín del Campo, Alma Hilda Medina, Alfredo Reyes Velázquez y Rubén Camarillo, que entre muchos otros reconocidos panistas están respaldando este proyecto.

“Me llena de energía y entusiasmo que esas personas a las que tengo un gran agradecimiento estén conmigo porque son las personas que me formaron, son las personas que me llevaron a ser lo que soy. Esta es una fortaleza y vamos a ir a una batalla juntos porque este proyecto no es de Tere Jiménez, es de todos nosotros y juntos vamos a ganar”.

Finalmente reiteró también su confianza en que el proceso interno que lleva a cabo su partido fortalezca la democracia y los ideales de Acción Nacional.

“Debemos ver en este proceso la oportunidad de fortalecer la democracia, dando muestra de civilidad política y congruencia con los ideales de nuestro partido. Tenemos en las manos la oportunidad de dar continuidad a un proyecto que ha tenido como prioridad el bienestar de los ciudadanos y de demostrar una vez más, que el PAN es y será la mejor opción para Aguascalientes”.