Se registra aparatoso accidente en la 70 Oriente

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Saldo de 4 personas lesionadas, afortunadamente de no gravedad dejó aparatoso accidente en la carretera 70 Oriente a la altura del cruce con la carretera que conduce a la comunidad de Calvillito.

Alrededor de las 18.20 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se trasladaron al punto en mención en donde atendieron el reporte de un choque entre un vehículo Cavalier y una camioneta pick up, en la que entre los ocupantes iba una menor de 8 años de edad.

Los oficiales acudieron al sitio del reporte y al llegar observaron que se trataba de un choque entre una camioneta pick up, Ford F-150 color azul que se desplazaba sobre la carreta en sentido de poniente a oriente y un vehículo Cavalier color arena, el cual se atravesó al paso de la camioneta cuando la conductora intentó incorporarse a la carretera 70 oriente, originándose así el impacto.

Debido al fuerte golpe, la conductora del vehículo Cavalier de nombre Mariana de 50 años de edad, quien tiene su domicilio en Calvillito, resultó lesionada por lo que tras ser valorada por paramédicos de la Coordinación de Protección Civil, fue trasladada a recibir atención médica al hospital Tercer Milenio.

En la camioneta pick up, viajaban Roberto, de 52 años de edad, Roberto Carlos de 30 años y una menor de nombre Rosalba de apenas 8 años de edad, quienes resultaron solo con golpes leves por lo que no ameritaron ser trasladados a recibir atención médica, aunque si fueron atendidos en el lugar de los hechos.

Los oficiales abanderaron el área y realizaron las maniobras para evitar algún otro percance vial en el lugar.