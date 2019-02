Se quita la vida un niño de 14 años en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes atendieron el reporte de menor sin vida al parecer por suspensión en el interior de su domicilio ubicado en la Colonia Talamantes Ponce al norte de la Ciudad.

En el reporte recibido minutos después de las 6 de la tarde en el C4 Municipal, se manifestaba que en el interior de la casa marcada con el número 424 de la calle Bartolomé de las Casas de la colonia Talamantes Ponce se encontraba un menor al parecer sin vida por ahorcamiento, por lo que de inmediato se trasladaron elementos de la Delegación Pocitos para verificar el reporte.

A su arribo, los policías municipales fueron recibidos por la señora Juana Janet Sánchez Rodríguez de 35 años de edad que manifestó ser la madre del hoy occiso que fue identificado como *Juan Daniel Vázquez Sánchez* de 14 años de edad.

En el lugar del lamentable deceso se pudo conocer que, quién lo encontró fue una tía del occiso con quien vivía, la tía refiere que el menor era paciente psiquiátrico y había presentado con anterioridad cuadros depresivos por lo que tomaba medicamento controlado, hoy por la tarde después de regresar de la secundaria aparentemente todo transcurría con normalidad hasta que subió a su cuarto y se encerró, la tía escucho que tosía pero no le dio importancia hasta que lo llamaron y no respondió, su hermano de 5 años fue a buscarlo a la habitación y fue quien avisó a la tía quien entró a descolgarlo pero ya no presentaba signos vitales, versión que se le informó a la autoridad competente, además al sitio, arribaron paramédicos a bordo de la ambulancia ECO420 del ISSEA, quienes confirmaron la ausencia de signos de vida del adolescente de 14 años.

Finalmente, al lugar del deceso se presentaron elementos de servicios periciales, quienes se encargaron del levantamiento de indicios y el posterior traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.