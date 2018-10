Se queja otra vez personal de Conalep contra directora estatal en Ags

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Nuevamente docentes y personal administrativo del subsistemas educativo Conalep se inconforman ante los abusos, autoritarismo y amenazas de María Teresa Isabel Galicia Venegas, misma que funge como directora estatal.

Los mismos circulan en sus redes una misiva enviada al gobernador Martín Orozco Sandoval donde le señalan de las irregularidades en que incurre la mencionada con el apoyo de familiares y amigos a quienes tiene metidos en los planteles.

La misiva con fecha del pasado 01 de octubre señala:

Aguascalientes, Ags.; a 01 de Octubre de 2018.

C.P. MARTIN OROZCO SANDOVAL

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

PRESENTE:

Somos docentes y administrativos del subsistema CONALEP en Aguascalientes, que estamos cansados de los abusos, favoritismos con familiares y amigos y en últimas fechas AMENAZAS (debido a la carta que le hicimos llegar con anterioridad con las corrupciones de esta persona) de la actual directora estatal la “Maestra” María Teresa Isabel Galicia Venegas (mejor conocida como “Mayte Galicia”).

Volvemos a mencionar que estamos molestos con la imposición de la “maestra”, pero nuestra preocupación más grande es la USURPACION DE PROFESION por parte de ella ya que no aparece en el “REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONISTAS”, ni con licenciatura , menos con Maestría, como ella se hace llamar “MAESTRA”, anexando la liga para su búsqueda: https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action

Registro Nacional de Profesionistas

Este apartado tiene como propósito ampliar los criterios de búsqueda de profesionistas que registran sus títulos y cuentan con cédula profesional con efectos de patente; esto delimita la responsabilidad del Registro Nacional de Profesionistas, al definirla como la única instancia válida para hacer uso de esta información.

www.cedulaprofesional.sep.gob.mx

, no encontrándose resultados favorables en la búsqueda. Con esto se violan 2 situaciones que y con ello jurídicamente se invalidarían los certificados y títulos ha firmado hasta la fecha dicha persona, en perjuicio de cientos de alumnos del subsistema CONALEP en Aguascalientes. (Anexando al final del documento una copia del Curriculum que aparece de la “Maestra” en la página de transparencia, no especificando la experiencia docente, ni especifica institución de procedencia de donde supuestamente obtuvo el título profesional, ni el grado académico).

En cuanto a su poco tacto en el trato con algunos maestros y administrativos que no están a favor de sus “decisiones” y a la imposición de personas en el subsistema solo por ser sus familiares, amigos o compromisos y actos de encubrimiento de corrupción por parte de ella y sus allegados que a continuación citaremos algunos:

1. El plantel Aguascalientes 1, es rehén de las decisiones de una directora que no pone orden en el alumnado, inclusive han llegado a drogarse los alumnos, esta está asentado en los expedientes de la UMF#10 IMSS en donde se trasladaron los alumnos para su atención de intoxicación y lo más preocupante solapado por una Coordinadora Ejecutiva que llega a las instalaciones en estado de ebriedad o aliento alcohólico Carmen Mújica Abarca, que nadie en el plantel le puede decir algo porque saca a relucir que ella tiene el respaldo total por parte de un directivo en el IEA.

2. La Delegada Sindical Alma Delia Castorena continua utilizando las instalaciones del plantel 1 para uso personal los sábados llevando a personas ajenas al subsistema hacer uso de las instalaciones ya que la líder sindical dice estar haciendo una maestría y utiliza el plantel, computadoras, copiadoras e impresoras

para ese uso. (PERO PARA EL PERSONAL NO HAY INSUMOS), todo esto avalado según ella misma por la propia directora estatal.

3. Imposición de personal sin experiencia o por parentesco de familiaridad por citar el caso más reciente el pasado jueves 27 de septiembre viajo a Japón la asistente del director de vinculación estatal, Erika Escalera Reyes con motivo de nuevo de la supuesta internacionalización de Conalep, mencionando de que ella ostenta compensaciones muy elevadas a su sueldo autorizadas por Luis Ernesto Marentes y por la propia Mayte. La imposición como uno de los directivos administrativos a Christian Reyes que sin contar con carrera universitaria está ocupando un puesto que debe desempeñar un contador público o licenciado en administración.

4. Remodelación de los sanitarios y aéreas comunes de algunos planteles como el platel 1 y 2 que no fueron licitadas las obras sino adjudicadas directamente a una constructora propiedad del Arquitecto pareja sentimental de la “Maestra” Mayte Galicia.

5. Viajes continuos al extranjero y a la ciudad de México con el pretexto de encomiendas del mismo subsistema, y al ver sus redes sociales, lleva a su pareja sentimental como su último viaje a Europa con personal de Conalep o su viaje al encuentro nacional de vinculación de Conalep, que fue a disfrutar del viaje con su hija.

6. Las Cooperativas de los planteles tampoco fueron licitadas a concurso las manejan familiares o amigos de Mayte, como por ejemplo la del plantel 1 perteneciente a Cesar Flota director del plantel 2, la cooperativa del plantel 2 a la hija de Mayte, plantel Jesús María a Omar Díaz Becerra cuñado de Erika Escalera.

7. Cuando uno acude a informarle de las arbitrariedades en los planteles o situaciones que afectaran al subsistema se molesta y saca a relucir que tiene todo el respaldo del Señor Gobernador y del director de IEA, haciendo una observación de las nuevas y ostentosas oficinas que le pusieron como dirección estatal ubicadas en República de Argentina esquina con Av. Convención Sur.

8. Incumplimiento en engaño de firma de contratos laborales a docentes en fechas pasadas no teniendo ningún valor jurídico y con eso engañando una vez más a los maestros.

Esto lo hacemos de conocimiento a la sociedad en general de AGUASCALIENTES y a las autoridades correspondientes, ya que acudimos en el mes de Marzo y Junio al IEA a informar de estas situaciones sin ninguna respuesta, y viendo los acuerdos en materia de legislación de nuevas leyes en el H. Congreso del Estado de Aguascalientes como lo es la denominada “LEY DE MUERTE CIVIL” a funcionarios corruptos se apliquen las investigaciones correspondientes y las penalizaciones en materia legal que correspondan. Pensábamos que con la salida del anterior director estatal Adrián González y sus corrupciones acabarían el hostigamiento y persecución en Conalep.

ATENTAMENTE

Docentes y Administrativos de CONALEP AGUASCALIENTES