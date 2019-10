Se queja Beltrán por recortes al Municipio de Aguascalientes, pero rechaza exceso de gastos en toma de protesta

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Jaime Beltrán Martínez, secretario del Ayuntamiento capitalino, se unió a los cuestionamientos de la gestión por los recortes presupuestales hacia la alcaldía de esta capital.

“Es un golpe económico que recibimos como municipios y estamos tratando de apechugar ese golpe para no afectar la plantilla municipal”, comentó.

No obstante, el funcionario del ayuntamiento panista rechazó los señalamientos de presuntos excesos económicos en la toma de protesta de la actual administración capitalina, así como en la organización de actos que ha tenido.

“Tenemos un plan de austeridad que se ha tenido desde el principio de la anterior administración. Hay que ser claros: el que se tenga un evento vistoso, bien organizado, no necesariamente implica que se haya destinado tal cantidad de dinero”, apuntó Beltrán

– ¿Cuánto costó?

– Habrá que checarlo con administración. Pero es parte de eficientar el gasto.

En la toma de protesta de la alcaldesa Teresa Jiménez del pasado lunes 14, se usaron templete, arreglos florales, supuestos acarreos y hasta una alfombra azul.

El secretario del Ayuntamiento capitalino reiteró que se buscará trabajar en la aplicación de los recursos públicos para los dos años de esta gestión.

“Habrá que estirar el dinero, trabajar de manera eficiente y sufrir el menor número de bajas posibles”, resumió.