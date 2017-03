Se queja Adán Valdivia contra juez que lo sentenció por bachiller cachirul

Reforma

Ciudad de México.- El Alcalde de Calvillo, Aguascalientes, Adán Valdivia López, presentó una queja contra el juez federal que lo sentenció a cuatro años de prisión por uso de certificado falso de estudios de bachillerato.

El Presidente Municipal interpuso su recurso ante el Primer Tribunal Unitario Penal, alegando que Alejandro Caballero Vértiz, Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, fue omiso en atender su solicitud para suspender el procedimiento legal.

Caballero condenó a Valdivia a cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 11 mil 964 pesos, al concluir que el político de afiliación panista usó un documento apócrifo, expedido el 30 de junio de 2000 en Zacatecas, para estudiar una licenciatura.

El Alcalde ha respondido que, tras enterarse de esas “inconsistencias”, tramitó un nuevo certificado de bachillerato luego de presentar un examen único ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con este documento regularizó su situación, acreditando la legalidad de su profesión.

Fuentes del Poder Judicial de la Federación informaron que el pasado 24 de enero, cuando tenía unos días de haber sido sentenciado, Valdivia presentó dos recursos legales ante el juez Caballero Vértiz, uno era la solicitud para suspender el procedimiento y otro la apelación contra la condena.

Poco después, el sentenciado presentó una queja ante el Primer Tribunal Unitario atribuyéndole al juez la omisión para resolver su primer recurso, pese a que lo presentó a las 9:07 horas, 45 minutos antes de apelar la sentencia.

La información proporcionada refiere que el juez ya respondió la queja ante el tribunal unitario y negó haber incurrido en alguna conducta omisa, ya que el 27 de enero sí resolvió la primera petición y le negó suspender el procedimiento.

El juzgador explicó al tribunal que acordó en principio el recurso de apelación y después la solicitud de suspensión del procedimiento porque los términos legales son de 48 horas para el primero y tres días para el otro recurso.

Agregó que no haber resuelto la primera solicitud conforme a la pretensión del sentenciado no implica que no se haya pronunciado, como le atribuyeron.

Si el juez hubiese suspendido el procedimiento, la apelación no hubiese llegado al tribunal unitario, una situación no vista en esta etapa de los litigios.

La sentencia contra Valdivia no es definitiva porque aún le restan los recursos de apelación y amparo.

Sin embargo, en caso de que todas las instancias le confirmen la condena, tampoco ingresará a prisión, ya que la penalidad que le impusieron no implica la cárcel en un delito no grave.