¿Se puede tener sexo durante Semana Santa?

La República

Semana Santa (o Semana Mayor) es la última semana de la cuaresma, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección (este 16 de abril), que la iglesia católica dedica a conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Los mitos que corren alrededor de estos días sobre qué hacer y qué está prohibido abundan. Uno de los más arraigados es el que señala que en fechas como estas no se deben tener relaciones sexuales.

El mito de que está prohibido tener intimidad en Semana Santa viene de antaño por una extraña razón. Se decía que quienes tenían relaciones sexuales durante esta fecha quedaban “pegados” hasta la Pascua, además de que cometen un pecado que los puede llevar al infierno. En tanto, otros aseguran que por este motivo no se celebran matrimonios con regularidad.

No solo personas de a pie no creen en este mito, sino esta creencia ha sido desestimada por varios religiosos. “La Biblia no lo expresa así. Para nosotros, todo lo que es o no es pecado debe estar contenido en las Sagradas Escrituras de manera tácita, tampoco sugerida o interpretativa”, señaló el conferencista Dío Astacio.

Según el padre José de Jesús Aguilar, de la Subdirección de Radio y Televisión del Arzobispado de México, “estas afirmaciones son producto de la ignorancia de la población”.

Si bien se trata de una época de vigilia, mucha gente exagera. Para Aguilar, no es pecado tener intimidad, pero sí lo es cualquier relación sexual sin amor y fuera del matrimonio, ya que es condenada por la Iglesia Católica, pues es un acto “pecaminoso”.

Aguilar puntualiza que las relaciones sexuales entre parejas casadas “santifican” a las personas, pues el matrimonio en sí ya lo hace. No así el sexo casual, el adulterio, la infidelidad, el “poliamor”, y todas las demás “perversiones” que se pueden encontrar hoy en día en las redes sociales.