Se pronuncia Galo a favor de reducir gastos a partidos políticos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El legislador panista Luis Enrique García López se mostró en favor de revisar y en su caso reducir los recursos financieros de los partidos políticos; concretamente en cuanto a presupuesto asignado para campañas electorales.

“Vayamos viendo a ver qué se puede hacer en cuanto a la reasignación de recursos”, apuntó.

García López citó la pasada campaña electoral, donde además de los partidos tradicionales ya hubo participación de institutos políticos locales y algunos que aseguraron el registro. Por lo que seguirán compitiendo.

“Lo que sí es un hecho es que todo lo que le asignan a partidos políticos no se gasta en campañas. Eso hay que dejarlo claro. Los partidos políticos tienen obligar de profesionalizar, de capacitar y hacer una serie de cosas que no creo que lo único que hagan sea pagar campañas”.

– ¿Tú estarías a favor de la reducción?

– Seguro que sí. Hay que analizar y ver cómo va ese tema.

Por lo pronto, el diputado local por el Partido Acción Nacional mencionó que hay una fiscalización en cuanto a los gastos de campaña, “que a los candidatos les conviene más reportar gastos que no hacerlo”.