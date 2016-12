Se opone el PRD a que militares funjan como policías en las calles

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- La senadora del PRD por Aguascalientes, Angélica de la Peña, se pronunció en contra de que miembros del Ejército y de la Marina se encuentren llevando a cabo funciones policíacas en las calles de los estados debido a que no están preparados para ello y sus funciones deberían estar enfocadas en proteger a la Nación desde otra trinchera.

De esta manera se opuso a la iniciativa de ley del PRI sobre seguridad interna que se ha propuesto en la Cámara Alta.

“Yo creo que hay que atender los reclamos del Secretario General Salvador Cienfuegos, que he dicho a ver, si me preguntan, si yo quiero que regresen las fuerzas armadas a los cuarteles yo levanto la mano, levanto las dos manos, entonces me parece que está claro el asunto”.

La presidenta de la comisión de derechos humanos en el Senado manifestó que en vez de dar mayores facultades a la Marina y Ejército mexicanos para combatir el delito, se debe legislar desde ambas cámaras para que las funciones de la policía en los tres niveles de gobierno sean efectivas y que los militares puedan regresar a sus cuarteles.

Para ello se debe fomentar el esquema del Mando Mixto y dejar a un lado el Mando Único policial, ya que así los municipios recuperarán su autonomía y responsabilidades en materia de seguridad y se pueden obtener mejores resultados en el combate de la delincuencia.