Se molestan por inundaciones de la Presa Calles: Conagua

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- No todo ha sido buenas noticias debido a que las presas del estado tienen altos porcentajes de llenado, lo cual ha permitido anunciar que la entidad no tendrá problemas de abastecimiento durante los próximos cuatro años, si durante todo ese tiempo no cayera una sola gota; situación que, según las previsiones de inicio de año, simplemente no sucederá.

Sin embargo, Salvador Gaytán Rangel, delegado de la Conagua en el estado, habló sobre la parte negativa de esta situación. “Hay inconformidades por parte de muchas personas que se han visto afectadas por el incremento de la capacidad en la Presa Calles”, precisó explicando que cierta cantidad de agua se ha desbordado, generando malestar en particulares y empresas.

Lejos de preocuparse, el funcionario reiteró que esa situación “era de esperarse (…) y si continúan ocupando esas zonas van a seguir sufriendo cuando llueva mucho más; están allí de forma indebida”, precisó.

Además, comentó que esta situación que les está afectando es lo que desean en Conagua, “para que las presas siempre estén llenas, lo cual beneficiaría a todo el estado”. Más allá de ayudar a quien tenga problemas en estas zonas, volvió a ser tajante: “deben reconocer que el nivel del agua es natural y les está indicando que están dentro de su cauce natural”.

Por último, con un 80% de ocupación en promedio en todas las presas estatales, declaró que están al pendiente de cualquier ilegalidad que se presente por una empresa o particular que exceda su volumen concesionado. “Esto es una motivación de cancelación de dicho permiso en forma parcial o total; por lo que estamos trabajando constantemente de manera constante”.

+Foto de archivo.