Se mantiene Aguascalientes en alerta por efectos de “Lorena”

Aguascalientes, Ags.-Aguascalientes se mantiene en alerta por la evolución que va teniendo el huracán “Lorena” en las costas del Pacífico.

El Coordinador de Protección Civil estatal Héctor Manuel Reyes Hernández, advirtió que se esperan lluvias todavía al menos para las siguientes 48 horas por los remanentes del mismo, aunque estas se presentarían de manera ligera por las noches y madrugadas, tal como ocurrió este viernes.

Aunque según los pronósticos del Servicio Meteorológico nacional en Aguascalientes no habría fuertes impactos al esperase precipitaciones de cinco litros por metro cuadrado, de cualquier manera los protocolos están activados por cualquier eventualidad que pudiera ocurrir.

“Ha estado lloviendo en la madrugada principalmente en Aguascalientes, Jesús María, San Francisco de los Romo, pero han sido lluvias moderadas”, no hay reportes de daños como en otras tormentas.

Recomendó a la población no confiarse y estar atentos a los comunicados de la autoridad y en caso de alguna lluvia extraordinaria evitar tomar cualquier tipo de riesgo.

En estos momento se tiene el registro de tres huracanes en el Pacífico, sin embargo de momento para Aguascalientes solo “Lorena” sería el que estuviera trayendo efectos hacia la entidad, y aunque los expertos dicen que ya pasó lo fuerte, los efectos en remanentes continuarán en las siguientes horas, advirtió.