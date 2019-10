Se manifiestan paramédicos del ISSEA por falta de pago en Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Cerca de 15 paramédicos suplentes del Instituto de Servicios de Salud del estado (ISSEA), se manifiestan a las puertas de esta institución ubicada en el fraccionamiento Arboledas en el norte de la ciudad.

El motivo de la manifestación es porque les adeudan dos quincenas de su salario, no cuentan on prestaciones laborales pese al riesgo que implican en ocasiones su trabajo además de que hace más de dos años no les han entregado uniformes nuevos.

Sus jefes directos les han pedido que laboren así “mientras se resuelve la situación de los pagos” empero han decidido parar.

Se espera que en las próximas horas el director del ISSEA, Miguel Piza Jiménez atienda a los quejosos y llegue a un acuerdo para acabar con la inconformidad.