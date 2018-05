Traidora le dicen a Margarita Gallegos candidata a diputada del PRI en Ags

Claudio Bañuelos

San Francisco de los Romo, Ags.- Unas 30 personas se manifestaron al interior de la presidencia municipal de esta cabecera municipal que es gobernada por la priista, Irais Martínez de la Cruz para exigirle un pago de 40 millones de pesos.

Lo anterior luego de que en el trienio de Margarita Gallegos Soto (2014-2016) también emanada del tricolor realizó unas obras de drenaje con el fin de “beneficiar“ a una zona del norte de esta localidad, sin embargo las obras se hicieron en otro lado y terminó por afectar la entrada a la zona habitacional por lo que se comprometió a pagar por el daño realizado a los predios.

Sin embargo al paso del tiempo no se ha resuelto pese a que Gallegos Soto que actualmente es candidata a diputada loc

