Se lava las manos MuniAgs por finca derrumbada. “Es responsabilidad del propietario”, dice Castillo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Tras el derrumbe de una finca que operaba como bar en plena zona centro de esta capital, autoridades del Ayuntamiento de Aguascalientes reconocieron que esto se pudo haber evitado, pero señalando que esto debió iniciar por una petición de parte del propietario.

Adrián Castillo Serna, secretario de Desarrollo Urbano del municipio, indicó que la dependencia sí lleva a cabo estudios previos de las viviendas y suma el apoyo de especialistas; pero que tiene que requerirse una solicitud.

“Nosotros apoyamos a la gente que no puede pagar un perito. Pero aquí hablamos de gente que tiene capacidad para tener sus propios estudios”, expuso el funcionario.

Castillo Serna abundó que en el caso de la construcción derribada, aunque se consideraba una finca antigua, el derrumbe mostró que tenía tabique, mismo que debió ser fue colocado después de alguna catalogación. “Y si se hizo esa intervención, fue sin las medidas estructurales correctas puesto que los resultados están a la vista”, amplió.

La mañana de este miércoles, una finca antigua en la calle Eduardo J. Correa en el barrio de San Marcos, se derribó en su fachada y parte del techo luego de las lluvias del día previo, además que aparentemente le cayó una descarga eléctrica.

“Esto es responsabilidad única del propietario. Si es tu finca, debes estar al tanto de la condición estructural y del mantenimiento correctivo para prolongar la vida útil de tu inversión”, insistió Castillo.

– ¿Pero el Municipio no debería intervenir y revisarlos?

– No podemos invadir una propiedad privada. Es a petición de parte y con mucho gusto se hacen los dictámenes periciales, lo hacemos de manera gratuita a quien evidentemente no puede pagar.

Local estaba en regla: Aranda

Por su parte, José de Jesús Aranda Ramírez, director de Reglamentos del Municipio, enfatizó que la finca que operaba como bar sí tenía los permisos actualizados.

“Como área de Reglamentos, nosotros año con año se les solicita sus constancias que van en materia de Protección Civil, el cual esta área les da o diagnostica su estructura, sus medidas de protección, salidas de emergencia. Una de las solicitudes más importantes que tenemos para poderles renovar su licencia”, apuntó.

– ¿Al menos este local sí había cumplido?

– Así es, cuenta con una licencia 2018, esta constancia. Sí hay que aclarar que ahora debido a las lluvias fueres se ha dado un reblandecimiento de los muros que son de adobe.

Aranda Ramírez expuso que las revisiones que se hacen, son anuales con el apoyo de la coordinación de Protección Civil para poder entregar las constancias que son renovadas por la dependencia.

+Nota de la Redacción, el propietario del inmueble reconoció no contar con seguro por daños a terceros. Lo cual es un requisito para que Protección Civil otorgue el aval para abrir un establecimiento al público.