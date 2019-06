Se lanzan contra Calderón por “utilizar” a Edith González para atacar al gobierno

Quinto Poder

Ciudad de México.-El expresidente de México, Felipe Calderón, fue duramente criticado por usuarios en redes sociales por utilizar el fallecimiento de la actriz, Edith González, para lanzarse contra el gobierno.

Calderón compartió una nota del periódico El Universal donde se lee: “El duro mensaje de Edith González en el desayuno de El Universal”, y en la nota se habla de la petición que hizo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que intercediera con el presidente Andrés Manuel López Obrador para mejorar la atención para las mujeres que padecen cáncer.

“Quiero, no me aguanto, querida Claudia Sheinbaum, pedir, por tu conducto, que muchas mujeres podamos acceder al presidente de la República para poder exponer temas sobre las condiciones que estamos enfrentando con el cáncer y que no se nos están prestando oídos”, dijo la actriz en aquella ocasión, justo en el Día Internacional de la Mujer.

Edith González, tras una larga batalla contra el cáncer de ovario, perdió la vida a los 54 años de edad, lo que provocó gran consternación en el medio de la política y los espectáculos.

