Se la sentencian a Nacho Rivera Río una más y cambian de juez de plaza

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El juez de plaza Ignacio Rivera Río recibió tremendo jalón de orejas por parte del Secretario del Ayuntamiento, Leonardo Montañez Castro, luego del tremendo papelón que hizo en la pasada novillada del domingo en la Centenaria Plaza de Toros San Marcos.

Cómo se evidenció en este diario digital Rivera Río violando el Reglamento Taurino, permitió que un civil descendiera desde el tendido para poner banderillas junto con el novillero Román Martínez, algo que nunca se había visto.

Por si fuera poco, este mismo espada tapatío, recibió tres avisos al no poder matar a su burel y le ordenó al primer espada, al aguascalentense, El Tuco que le hiciera el quite y le diera muerte al estado, cuando por Reglamento el bicho debió haber sido devuelto a los corrales lugar donde se le tenía que dar muerte y no en el ruedo.

Después de este par de yerros, fue reconvenido de palabra por parte de su jefe superior, Leonardo Montañez y según nos enteramos literalmente se la sentenciaron al señalarle que una más de este tipo y será removido de su cargo.

El próximo 15 de abril inicia la Feria de San Marcos, pero antes habrá una novillada más en la Plaza de Toros San Marcos. Este domingo será al parecer la prueba de fuego.

Sin embargo habrá que señalar que también a José Aranda el director de Reglamentos también le debieron de haber llamado fuertemente la atención por haber permitido esta situación.