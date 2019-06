Se jubila jefe de prensa de la UP Bonaterra

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Sergio Rosales, profesional de los medios de comunicación en el estado dejó de prestar sus servicios como jefe de prensa de la Universidad Panamericana, esto luego de tomar la decisión de jubilare.

Mediante una misiva, Rosales hizo un agradecimiento a los directivos de la institución donde laboró por más de 26 años, así como a los medios informativos del estado por el apoyo recibido en la difusión de la información.

Estimados amigos y compañeros

Reciban un cordial saludo.

Les comunico que tomé la decisión de aprovechar el beneficio del retiro anticipado que ofrece la Universidad Panamericana para dedicarme a proyectos personales, por lo que desde ayer dejé de ser jefe de prensa de la institución.

Agradezco mucho a la Universidad permitirme trabajar en ella por más de 26 años, por la formación que me dio, por la aportación a mi crecimiento personal, familiar y profesional, por permitirme conocer y conservar amigos y compañeros, todos de gran estima.

Agradezco a todos y cada uno de ustedes su solidaridad y apoyo en mi trabajo y le recuerdo que tienen en mi un amigo y compañero para siempre.

Muchas gracias a las autoridades y compañeros por su guía en la formalización de esta decisión difícil de tomar, pero necesaria en miras al emprendimiento de mi nueva aventura.

Dejo grandes amigos en la mejor institución y lugar para trabajar del mundo.

Me pongo a sus órdenes desde una nueva trinchera y seguramente seguiremos viéndonos en otros roles.

Agradezco enormemente su apoyo en la realización de mi trabajo para la UP y el apoyo que sigan brindando a la institución.

Como decía el decano periodista yucateco don Enrique Rosado “por ahí nos encontraremos”.