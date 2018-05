Se investigará Odebrecht, Pemex y Ayotzinapa: #AMLOenTercerGrado

Aristegui Noticias

A menos de dos meses de la elección presidencial, “estoy pensando en definir los tiempos… a partir del día primero de julio se termina la corrupción, cero corrupción, cero impunidad”, aseveró el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Al participar en el programa Tercer Grado de Televisa, prometió en específico dar seguimiento a las investigaciones de los casos de Odebrecht -empresa que aceptó entregar sobornos a funcionarios mexicanos–, así como a la “entrega de contratos” en Pemex “que los tenemos que revisar” y también al de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, que “muy contrario a lo que se piensa de que se pueden afectar las instituciones, yo creo que si se aclara lo de Ayotzinapa se van a fortalecer las instituciones y se va a fortalecer una institución que es muy importante para el país, se va a fortalecer el Ejército”.

-¿Piensa usted que el Ejército estuvo involucrado?-se le preguntó, pero atajó: “soy respetuoso de los soldados que también son pueblo”.

“En todo esto quiero acompañamiento, voy a invitar al Papa, al secretario general de la ONU, para que del primero de julio al primero de diciembre… vamos a discutir este tema. Todo lo que tiene que ver con violencia me preocupa mucho, 70 homicidios diarios… la economía va a crecer… mi preocupación más importante es el garantizar la paz y la tranquilidad, por eso vamos a recurrir a todas las opciones, la amnistía es un parte de un plan integral que va a comenzar por atender las causas”, redondeó.

Respecto a cómo bajará los niveles de violencia, ofreció unificar las tareas de seguridad y “tener reuniones todos los días, a las seis de la mañana, y me voy a reunir con el gabinete de seguridad”.

¿Te ves como un héroe?, ¿no estás poniendo más expectativas de lo que el presidente puede lograr?, ¿no tienes miedo de fracasar?, le preguntó el periodista de Reforma, René Delgado.

AMLO respondió que no va a fallar ni es un héroe, pero aspira a seguir el ejemplo de los mejores presidentes y a que lo apoyen millones de mexicanos:

“No soy héroe, aspiro a seguir el ejemplo de los mejores presidentes de México. Va a haber una transformación, va a ser llevada a cabo por millones de héroes, muchos héroes anónimos, vamos a llevar a cabo la transformación con la participación de millones de ciudadanos. Y es una transformación de la misma profundidad que lo que significó la independencia, la reforma y la Revolución. Algo muy especial: sin violencia. Vamos a cambiar al régimen… No todo va a depender de dinero, no sólo se requiere de presupuesto, va a depender mucho del cambio de actitud política del recto proceder de los gobernantes y va a depender de la aplicación de las leyes”, expuso.

Se comprometió incluso a leerles “la cartilla” a todos los funcionarios del gobierno, si ganara la presidencia.

Pero aseveró que no dará “instrucciones para que se suspenda o acelere un proceso (judicial), nunca lo he hecho, cuando fui jefe de gobierno de la ciudad, nunca le di una orden a un juez, a un magistrado“.

Dijo no temer al fracaso en la Presidencia de la República pues confió en que “vamos a salir bien, vamos a salir airosos, vamos a hacer historia”.

“A nosotros nos toca la dicha enorme de poder llevar a cabo una transformación, sin violencia, de manera pacífica y lo vamos a realizar, se va a llevar a cabo, no tengo la menor duda de que vamos a sacar adelante al país, hablé de convertir a México en una potencia y tenemos para lograrlo. Son tres cosas que se requieren: recursos naturales, riquezas, nuestro país es muy rico a pesar de que lo han saqueado por siglo. Dos: pueblo, lo tenemos y pueblo ejemplar, trabajador… es un pueblo creativo, somos herederos de una civilización milenaria, extraordinaria, conozco todo México, conozco todas las comunidades, sé de este potencial. Lo tercero, que es lo que nos falla, por eso no salimos adelante: no hemos tenido buenos gobiernos, vamos a tener buen gobierno… los gobiernos de México no han estado a la altura de las circunstancias, es mucho pueblo para tan poco gobierno”.

Incluso, prometió que hará “12 en 6” años de gobierno y descartó por completo una supuesta “reelección” ya que, dijo, conoce la historia y no le gustaría repetirla.

Sobre algunos empresarios, dijo que “hay quienes no quieren dejar de robar y no quieren dejar de mandar“. “Ellos (algunos empresarios) no quieren perder el privilegio de mandar”.

El candidato, quien defendió el presidencialismo, aseveró que para combatir la corrupción “lo principal es la voluntad política”.

“Estamos enfrentando a un grupo de poder, una mafia, y ellos, los candidatos, representan, unos más, otros menos, con matices, al grupo de poder que ha predominado en México. No hay diferencias sustanciales entre el candidato del PRI y el candidato del PAN, defienden el mismo proyecto, para ellos fue algo normal el aprobar el aumento de las gasolinas, por ejemplo. Los dos defienden la misma política económica. Nosotros somos distintos, sí hay una diferencia importante, son dos proyectos distintos, contrapuestos, de nación”, sostuvo, pero quieren “engañar de que son diferentes”.

“No me compares, no somos iguales”, le dijo Obrador a Joaquín López Dóriga cuando éste le hacía alguna pregunta; antes de un corte comercial, el político le ofreció una disculpa por “alzarle la voz”.

En la mesa, afloraron los nombres.

Al ex presidente Carlos Salinas, el morenista lo calificó como “el padre de la desigualdad moderna”.

Además, reconoció que Elba Esther Gordillo es una mujer “corrupta”, aunque sus cercanos están “ayudando” a la campaña de Morena.

“La convirtieron en chivo expiatorio… les ayudó, es una mafia, ya cuando no les sirve los desechan y yo tengo una debilidad: no me gusta que se ensañen con la gente”, agregó.

En tanto, de Alfonso Romo dijo que es “un empresario ejemplar, extraordinario, tiene dimensión social, es muy distinto a otros, a lo mejor no se sabe, pero es bisnieto de Gustavo Madero”.

Respecto a Roberto Hernández, dijo que estaba financiando la guerra sucia pero le “llegó la información de que (ya) no” y ahora es “prudente”.

Y al candidato del Frente, Ricardo Anaya, lo tachó de mentiroso en el pasado debate presidencial, pues cree que así puede ganarle.

Del hombre más rico de México, Carlos Slim, comentó que aunque “se metió con el (Nuevo) aeropuerto“, “luego asumió una postura distinta”; “siempre había actuado de manera respetuosa, institucional, y lo embarcaron con el aeropuerto… se dejó, es que quiso defender ese proyecto (el NAIM), entiendo tiene intereses en ese proyecto”.

Obrador descartó que la ira de un pueblo vaya a las urnas el próximo 1 de julio, “el pueblo está feliz, quienes dicen que el pueblo está enojado y la sociedad enferma, están mal”.

Por otra parte, agregó que los mercados “son inteligentes… cuando fue la elección en EU, el gobernador del Banco de México dijo que si ganaba Trump iba a haber un huracán categoría 5, no pasó nada“.