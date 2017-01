Se investigará muerte de trabajador de limpia: Teresa Jiménez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La alcaldesa capitalina Teresa Jiménez Esquivel anunció que se investigará las causas que originaron la muerte de un trabajador de limpia, el cual perdió la vida al momento de su labor tras ser aplastado por un contenedor.

“Ahorita están las investigaciones. Lamentamos mucho el suceso y aquí lo que tenemos que hacer es capacitar a más nuestros servidores que laboran todos los días y ellos cuentan con mi respaldo”, afirmó Jiménez Esquivel, en entrevista colectiva.

– ¿Hubo fallas en el camión?

– Todavía no sabemos qué fue lo que sucedió. Ahora están las áreas de seguridad dándonos la información y en cuanto la tengamos pues la vamos a dar a conocer como es. Aunque si les quiero decir que los camiones los estamos rehabilitando. Vamos a hacer la compra de siete camiones pues no queremos forzar este sector de limpia y si se tiene que invertir más en este rubro, lo vamos a hacer.

José Grijalva, empleado del departamento de limpia municipal, falleció al momento que se encontraba recolectando basura de los contenedores en el fraccionamiento Ojocaliente Las Trojes, cuando un contenedor le cayó encima y pereció debido a las lesiones. Supuestamente se habría roto el cable de acero del camión recolector que sostenía el cajón metálico para los desechos.

Jiménez Esquivel anunció que se apoyará a los deudos del trabajador fallecido, “estamos con la familia, con la mamá que es jubilada del servicio de limpia y en unos momentos estaré con ellos para darles mi respaldo. El municipio vigilará que las aseguradoras hagan el proceso adecuado”.

Por otra parte, la alcaldesa capitalina adelantó recortes en los gastos que ejerce el Ayuntamiento para pagos de telefonía celular y en pagos de gasolina para transporte del municipio.

“Los celulares que tenían antes en el gobierno ya no van a existir, esa es una medida para trabajar con el presupuesto de la mejor forma transparente. Les he pedido a los secretarios que sean sensibles y cuiden el recurso de los ciudadanos y empezamos simplemente con este tema: no más celulares pagados por el gobierno municipal y también tendremos otro recorte con el pago de gasolina”, expresó.

Jiménez fue entrevistada durante la inauguración del parque de mascotas, ubicado en el fraccionamiento Pirules.