“Se ha mal entendido el tema de la igualdad de género”: Jiménez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No contempla el Poder Legislativo reglamentar el llamado uniforme neutro en Aguascalientes, estableció la diputada Mónica Jiménez Rodríguez, presidenta en turno de la mesa directiva del Congreso.

“Es un tema muy controversial. Pero no lo traemos en el radar del Congreso para que pueda aplicarse en el siguiente ciclo escolar”, indicó la diputada panista.

Jiménez Rodríguez se mostró a favor de hacer una consulta entre la población sobre el tema, incluyendo a los propios estudiantes.

“Revisarlo con el Instituto de Educación y además de preguntarle a los niños, también consultar con los padres de familia, a la sociedad en general. Creo que está un poco malentendido pues lo he visto en escuelas secundarias aquí en Aguascalientes, donde las mujeres pueden llevar pantalón”, fijó.

– ¿Estamos mal entendiendo la igualdad?

– Se puede llegar a la mala interpretación y tendríamos que sentarnos para ver bien el tema. Yo creo que está mal entendido.

La propuesta de uniforme neutro se ha contemplado en la Ciudad de México, especulándose en su introducción a otras entidades como el caso de Aguascalientes, donde por ahora no ha sido autorizado. Pese a que autoridades educativas afirmaron que no se impedirá el ingreso de alumnos varones que lleven falda.