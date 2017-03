Se garantizarán los derechos humanos de los niños y adolescentes de Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.- El presidente municipal Noel Mata Atilano, encabezó los trabajos donde se renovó la participación del gobierno municipal en el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y adolescentes (SIPINNA), el cual busca garantizar de manera integral los derechos de los menores.

“El núcleo de la sociedad está en la familia y al trabajar por ellos se le apuesta a un futuro seguro y próspero. Es cierto que la obligación primaria de protegerlos está en la familia, pero el estado tiene que ser garante que efectivamente se cumpla con tal obligación y aún más, proteger aquellos que no cuentan con una familia que cumpla con esta potestad; una potestad que no sea segura para nuestros menores. La tarea no es fácil y todos los aquí presentes tenemos que coadyuvar en esta titánica labor”, expresó el alcalde tras indicar que Jesús María es el único municipio en el estado en trabajar con el SIPINNA.

Acompañado de la presidenta estatal del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF), Yolanda Ramírez de Orozco y la primera dama de Jesús María, Arely Collazo Macías, se presentó el plan de trabajo a los integrantes de este comité municipal, mismo que estará integrado por cuatro acciones primordiales: trabajo de diagnóstico; mejora de los programas de gestión de las dependencias municipales; actualización de datos y verificación, los cuales vendrán a fortalecer las políticas públicas y acciones de protección para este sector poblacional.

Es así que de manera integral, entre los tres niveles de gobierno se buscará focalizar los esfuerzos para garantizar los derechos a los niños y adolescentes y restituírselos a quienes los perdieron, entre ellos la educación, salud, protección y seguridad pública, cultura, deportes, etc.

“Fieles a nuestros valores y principios y en base a estos, vamos a regular los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los niños, niñas y adolescentes focalizando esfuerzos, optimizando recursos, articulando las actividades a fin de que podamos tener insumos que permitan llegar a todas y todos los niños de nuestro municipio”, concluyó.

También, en la reunión, el presidente entregó un reconocimiento a Jaime Adolfo Varela Martínez, estudiante de secundaria de este municipio por haber obtenido el mejor promedio en la Olimpiada del Conocimiento.

Cabe hacer mención que los integrantes del comité municipal del SIPINNA, lo conforman además del presidente municipal, la presidenta del DIF municipal, Arely Collazo Macías, integrantes del gabinete, regidores, delegados municipales, organismos públicos autónomos y representantes de la sociedad civil.