“Se equivoca Margarita Závala en urgir candidato del PAN“: Romero Hicks

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Juan Carlos Romero Hicks, precandidato del PAN a la Presidencia de la República en 2018, cuestionó a la también aspirante Margarita Závala por urgir la definición en torno al abanderado de su partido y le pidió esperar los tiempos.

“Doña Margarita está equivocada pues hay que respetar el estado de derecho. No se pueden tomar decisiones de candidaturas antes de noviembre”, aseveró el ex gobernador de Guanajuato.

Entrevistado en la plaza principal de esta ciudad, Romero Hicks descartó rupturas al interior del Partido Acción Nacional debido a los enfrentamientos verbales que han protagonizado los precandidatos Ricardo Anaya, Rafael Moreno y la propia Závala.

“Es parte de la pasión y habrá que tener la serenidad para construir la unidad. Somos el único partido que está deliberando en público y en privado. En otros partidos como Morena ya sabemos lo que va a ocurrir”, afirmó.

Romero Hicks se destapó hace unas semanas para contender por la candidatura del PAN a la Presidencia en 2018.

El también senador panista cuestionó el resultado electoral en las votaciones por la gubernatura de Coahuila, que oficialmente dieron el triunfo al PRI, manifestando: “fue una elección de estado, corrupta e impune”.

Pero en el caso del Estado de México, donde su partido cayó hasta el cuarto lugar de las preferencias electorales, defendió la candidatura de Josefina Vázquez Mota: “la candidata es extraordinaria, fue la que hizo las mejores propuestas. Sin embargo, el electorado tuvo una valoración diferente”.

Romero también se manifestó a favor que se investigue a fondo el caso de supuestos sobornos que involucran a diputados panistas de San Luis Potosí y quienes habrían recibido de alcaldes para avalar sus cuentas públicas: “el estado de derecho está por encima de colores. Se debe indagar y que la autoridad judicial determine lo que proceda”.

Acerca del destape que el ex presidente Vicente Fox hizo en un noticiario de televisión, apoyando al actual gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, para la candidatura presidencial, el entrevistado indicó: “Vicente Fox tiene un lugar en la historia de México. Ya no es panista, respeto sus opiniones, lo conozco de hace muchos años, y el gobernador de Guanajuato está bien evaluado, pero ha tomado la determinación de no competir por la Presidencia. Por otro lado, la competencia no ha empezado y si se anotan más, bienvenidos”.