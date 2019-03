Se dispara construcción de vivienda en cotos por inseguridad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral, Armando Roque Cruz, reconoció que en los últimos años se ha incrementado el desarrollo de fraccionamientos residenciales cerrados y cotos, en gran parte por los niveles de inseguridad y delincuencia que se viven en otras zonas de la ciudad.

Aunque ni este tipo de vivienda se salva de los robos, el funcionario estatal afirmó que los ciudadanos se consideran más seguros en este tipo de fraccionamientos al contar con seguridad privada durante las 24 horas del día.

Aseveró que en estos momentos el 60% de casas que se construyen son en fraccionamientos normales o abiertos y hasta un 40% en cotos, por lo que la diferencia cada vez es menor.

En lo que compete a la SEGUOT, mencionó que se están supervisando las obras de desarrollos en construcción para que cumplan en calidad y dando seguimiento para que no defrauden a los condóminos, luego de casos documentados en los que no cumplen con lo prometido o no entregan los mismos al municipio, creando conflictos con la prestación de servicios públicos.