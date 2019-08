Se dice Gallegos desilusiona por resultados de elección en el PRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los resultados de la elección interna del PRI generan desilusión en la militancia, reconoció Margarita Gallegos Soto, diputada local por el tricolor, quien hizo un llamado a la renovación también del comité estatal.

“Lo que me deja el proceso es un tanto de desilusión y quitan las ganas de participar políticamente”, resumió.

– ¿Se siente desilusionada?

– Sí, claro que me siento desilusionada. Yo esperaba que ganará el mejor, pero limpiamente.

El Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo la elección interna de su nuevo comité nacional, favoreciendo la candidatura de Alejandro Moreno. Pero en medio de quejas de supuesto fraude que denunció su contrincante Ivonne Ortega.

Gallegos Soto quien abiertamente apoyó a Ortega, cuestionó la forma de llegar de Moreno.

“Si la dirigencia tiene intención de que resurjamos, se tienen que quitar todas esas mañas. Imagina cómo quedamos ante la gente”, recalcó.

– ¿Qué le queda al PRI?

– El siguiente paso, ya con una dirigencia, es renovarse o morir a nivel nacional.

La legisladora priísta hizo hincapié en cambiar la dirigencia estatal del partido que desde hace dos años encabeza Enrique Juárez Ramírez, con resultados electorales adversos.

“En lo local hace falta alguien que piense verdaderamente en la militancia y que se identifique con la gente. Habemos quienes con orgullo nos decimos priístas, pero también nos sentimos decepcionados”, apuntó.

– ¿El PRI será una oposición a modo o una oposición crítica ante el gobierno federal?

– Ser una oposición responsable, porque no es grillar por grillar. Es lo que se necesita en México.

Actualmente el PRI en Aguascalientes solamente gobierna en la alcaldía de San Francisco de los Romo.