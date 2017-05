Se detectan páginas piratas de instituciones financieras y bancarias

Andrés Rojo

Aguascalientes.- CONDUSEF localiza páginas ilegales de instituciones financieras y bancarias, las que buscan engañar a usuarios y exigirles cantidades de dinero, así lo comentó Ignacio Villanueva Chávez, subdelegado del Organismo Público.

“Hemos visto a algunas instituciones financieras con páginas apócrifas, está por ejemplo Bancomer que luego ponen su logotipo de Bancomer y otros apartado muy parecidos, es una página pirata y ahí te exhortan a que regularices tu cuenta y por eso ahí debemos cerrar inmediatamente la página”.

Otro de los casos que se presentan es la difusión de correos electrónicos que dicen ser instituciones financieras y simulan el pago de algún servicio o deposito a una cuenta bancaria, para así quedarse con el dinero de los usuarios.

“Se pueden dar, y de hecho se han dado, muchas veces los usuarios vienen a hacer sus reclamaciones de cargos no reconocidos, consumos no hechos, transferencias no realizadas, pero son pocas las veces cuando nos dicen que se metieron a una página y dieron información personal”.

Es importante destacar que al momento no se ha presentado ninguna declaración o queja ante la situación del virus informático llamado “Wanna Cry” el cual se dedica al secuestro de la información para exigir pagos a cuentas bancarias y poder liberar los datos personales de los aparatos dañados.

Ante el caso anterior se hacen las atentas recomendaciones para poder evitar este tipo de afectaciones, se pide que no se publique datos personales en las redes sociales, como no contestar correos electrónicos con remitentes desconocidos, ni hacer depósitos a portales con dudosa confidencialidad.