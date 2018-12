Se desmarca PRD de ley anti aborto que promueve PAN en CongresoAgs

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-El PRD va en contra de la iniciativa de la ley anti aborto que plantea la fracción del PAN en el Congreso del Estado, anunció Jorge Saucedo Gaytán, legislador local por el Sol Azteca.

“Sin duda es un tema polémico, que tiene sus aristas, pero en el PRD nosotros pugnamos por el derecho de la mujer y el derecho a las minorías”, recalcó.

Aunque PAN y PRD conforman un grupo parlamentario mixto en el Poder Legislativo local, Saucedo Gaytán se desmarcó de la propuesta que viene impulsando la diputada blanquiazul Paloma Amézquita Carreón con el fin de proteger la vida “desde la fecundación”.

“La verdad es que yo estoy en contra de la propuesta, pues antes que proteger al embrión o al ser humano en concepción se debe de proteger a la mujer. No podemos obligar a una mujer que sea madre y ella debe ser quien decida por si misma”, reiteró el legislador.

Aunque la iniciativa ya fue avalada por la mayoría panista en sesión de la comisión de la Familia, Jorge Saucedo consideró poco probable que la aplanadora del PAN se refleje ante el pleno del Congreso en donde requerirían al menos 18 de 27 votos.

“Se tendrá que esperar un tiempo, analizarlo con mucho cuidado con especialistas cuándo empieza la concepción, pues en esta ocasión para avalar la propuesta no hubo especialistas”, recalcó.

– ¿Por qué ese interés de los panistas en aprobarlo tan pronto?

– Ellos argumentan que ya hay varios estados donde se ha blindado y quieren que sea también en Aguascalientes.

Hasta el momento, la llamada ley anti aborto del PAN no está contemplada para la sesión de este jueves en el Congreso del Estado.