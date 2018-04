Se desinfla interés por los derechos humanos en Aguascalientes: Gutiérrez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Existe desinterés en Aguascalientes por el tema de la protección a las garantías individuales, lamentó el diputado panista Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado.

Lo anterior, después de una mínima participación en la consulta pública para integrar el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); donde se requieren cinco miembros, pero ni siquiera ese número se logró debido a que solamente llegaron cuatro aspirantes.

“Es lamentable. Yo en lo personal sí siento que se ha desinflado mucho el tema de derechos humanos, no sé si por la ciudadanía no le interesa o hablemos que en términos electorales y políticos la gente está cansada de la vida pública, es la verdad, y es lamentable que la gente no se quiera involucrar en la vida pública de su estado o de su país, porque a fin de cuentas todos vivimos parte de esa vida pública”, estableció.

Entrevistado luego de esta consulta pública en la sede del Poder Legislativo, Gutiérrez Ruiz Esparza aseveró que sí se publicó la convocatoria en su momento, tanto en el Periódico Oficial del Estado como en al menos dos diarios locales de amplia circulación.

“Se dio tiempo para que se registraran las personas. El porqué del no interés de la ciudadanía, pues habría que preguntarle a los ciudadanos por qué no se registran”, abundó.

Los miembros de este de la Consejo de la Comisión de Derechos Humanos tendrán cargo honorífico y no recibirán un salario, sin embargo, el diputado panista descartó que esa sea la razón ante la baja convocatoria de candidatos.

“Yo creo que hay cargos no te paga el dinero el trabajo que haces, sino el gusto y realmente la posición en la que estas. Yo me he encontrado con presidentes de asociaciones que no ganan ni un peso, pero lo hacen con el corazón en la mano”, insistió

– ¿En este caso no hubo interés?

– Qué te puedo contestar, hay que preguntarle a la ciudadanía.

Los únicos asistentes a esta convocatoria fueron Martha Dávila Pérez, Rogelio Ruiz Esparza Gómez, Martín Torres Zúñiga y Rogelio Hernández Oneto, quienes tendrían este cargo hasta el año 2022.