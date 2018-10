Se calientan ánimos en el SNTE de cara a renovación de su dirigencia

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Se calientan anillos en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 1, de cara a la sucesión de Mario Armando Valdez, hoy diputado local por Nueva Alianza.

En redes sociales se han echo evidentes los enfrentamientos, donde algunos aseguran que han comenzado amenazas y presiones para apoyar a cierto candidato, muestras otro sector de maestros niega tal situación.

En uno de los textos en los que se han enfrentado los docentes se señala:

Comienzan las amenazas por parte del Delegado de la sección 1 del SNTE, pide apoyo para Silvia Luna y Juan Díaz.

Maestros de Jesús María reportan amenazas por parte del Delegado especial del SNTE, José Luis Briones, quien llegó hace algunos meses a suplir a Mario Armando, está prometiendo favores especiales para apoyar al grupo de la desnutrida Silvia Luna, quien por cierto se encuentra indecisa sobre cual candidato lanzar, esto ante el desprecio hacia Abner Martínez, quien durante toda la gestión de Mario Armando, fue su brazo derecho y no logró absolutamente nada en favor del magisterio hidrocálido, por lo pronto ya llegó a Aguascalientes Mario Gómez, otro aspirante a la sección uno del SNTE, miembro del CEN y que podría dejar en el banquillo al debilitado y rechazado Abner Martínez. Mario Gómez asegura contar con la bendición directa del poderoso y querido Juan Díaz de la Torre.

Maestros de Jesús María reportan amenazas por parte de Briones, quien les asegura que Juan Díaz de la Torre está más fuerte que nunca y que cuenta con el respaldo del Magisterio Nacional.

Por lo pronto José Luis Briones, quien desde su llegada tampoco ha logrado resolver nada, intenta realizar el mismo papel que llevó a cabo el repudiado delegado Abel Espinoza; imponer a un Secretario General, similar al polémico “líder de caricatura”.

Por otra parte, otro sector niega lo anterior e incluso aseguran que estuvieron presentes en las reuniones de encargado del SNTE, José Luis Briones.

Soy Srio. Gral. de J María de Maestros Jubilados y yo NO tengo ningún compromiso con nadie, los que me conocen saben que siempre he sido fiel y leal a nuestra Institución, el SNTE, por lo que les ACLARO que, en ningún momento fuimos amenazados por el Profr. José Luis Briones, tuvimos una reunión que también se llevará a cabo en los demás municipios, en esa Reunión cuestionamos al Profr. Briones sobre algunas dudas que tienen los maestros en activo y en mi caso sobre las UMAs.

No es de caballeros enlodar con MENTIRAS el trabajo sindical. Mis demás compañeros Srios. Grales. de J María estamos dispuestos a aclarar esta publicación que más bien, ésta si tiene tintes de dividir al Magisterio ya que, lo que aquí se dice NUNCA, NUNCA sucedió.