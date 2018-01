Se cae proyecto de más de 600 mdp que traería 600 empleos en Aguascalientes

Radio Bi

Aguascalientes, Ags.- Suspenden la construcción del Ferropuerto en Cosío por problemas financieros; de acuerdo a fuentes al interior de Gobierno del Estado confirmaron a Radio BI que los empresarios locales que invertirían en el proyecto no sólo detuvieron la obra por falta de recursos sino por conflictos entre los mismos, conflictos que si bien no especificaron, el Gobierno no tiene facultad de resolver.

Ante ello dos nuevos grupos de empresarios buscan otros municipios o ubicaciones que les permitan construir el propio Ferropuerto o Centro de Almacenamiento de Hidrocarburos, uno de ellos es de capital nacional, el cual está negociando para poder ubicarse sobre las vías de Kansas City.

Otro de los grupos que buscan quedarse con el proyecto del Ferropuerto es también local y está liderado por gasolineros de Aguascalientes.

De acuerdo a las fuentes el Gobierno del Estado, éste no ha tenido pérdidas económicas por la suspensión del primer proyecto puesto que la inversión es privada y nunca se habría accedido a involucrar al financiamiento público, incluso el terreno, el cual ya había sido desmontado fue comprado por el inversionista.

Cabe señalar que dicho Ferropuerto, se construía en el municipio de Cosío y planeaba recibir trenes unitarios de hasta 110 carrotanques, además de un patio donde podrían estar hasta 14 mil contenedores con capacidad de almacenaje de hasta 220 mil barriles de combustibles provenientes principalmente de Texas, Estados Unidos. El proyecto vendría en su momento a favorecer incluso en costos más bajos en los combustibles para los aguascalentenses por el ahorro en transportación y logística, sin embargo por el momento, esto tendrá que esperar.

Cifras….

La iniciativa privada iba a aportar 400 millones de pesos y el gobierno del estado iba a gestionar con Banobras 240 millones de pesos y este proyecto que se anunció en febrero pasado traería 600 empleos directos, algo que sin duda detonaría la economía de Cosío uno de los municipios más marginados del territorio estatal.