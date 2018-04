Se buscará igualar salarios de México y E.U.: AMLO

La Jornada

Al concluir una reunión, agregó en entrevista que, de ganar las elecciones, en su administración no habrá una persecución política hacia los ex presidentes o ex funcionarios federales.

Ayer, en el Club de Industriales de la capital del país, el abanderado de la coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social afirmó que habrá garantías para la inversión y no se cometerá alguna arbitrariedad. Incluso adelantó que no iniciaría su gobierno con reformas legales, salvo las relacionadas con fueros y privilegios.

Más tarde, en respuesta a una pregunta, mandó un mensaje al ex presidente Carlos Salinas y al resto de los ex mandatarios, a quienes aseguró que no tendrán que autoexiliarse.

Quiero dejar de manifiesto que nosotros no vamos a perseguir a nadie, no es mi fuerte la venganza, no va a haber persecución, no vamos a desterrar a ningún personaje de la vida pública, política de Mexico. Lo único que va a suceder es que se va a terminar con la corrupción y la impunidad, y el gobierno mexicano ya no va a estar al servicio de una minoría , señaló.

Al preguntarle si considera que el ex presidente Carlos Salinas se autoexiliará, recalcó: No hace falta que se autoexilie, ni Salinas ni ningún personaje, porque van a poder vivir con libertad en nuestro país, no va a haber destierro para nadie .

También descartó medidas espectaculares para legitimarse. Señaló que distintas administraciones federales han incurrido en detenciones llamativas para reforzar el inicio de sus gobiernos, pero insistió en que en no habrá persecución política.

Sobre sus propuestas en materia económica, se pronunció por continuar la relación comercial con Estados Unidos por los vínculos que comparten ambos países a través de su frontera, y se dijo a favor de volver a firmar el TLCAN, pero incluir en él una política migratoria que proteja a los connacionales.

Como una parte crucial para renegociar el tratado, indicó, se debe buscará elevar el salario mínimo en el país.

“Si vamos a continuar como socios comerciales, también vamos a asociarnos para que haya justicia laboral… buscar la homologación en la medida de los posible, pero tener ese paradigma, ir hacia ese objetivo, que poco a poco se vayan homologando salarios”, apuntó el candidato presidencial.