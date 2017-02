Se busca secretario en el PRI de Aguascalientes

El Clarinetero

Aguascalientes, Ags.- Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Esa fue la máxima que aplicó el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en la entidad.

Alberto Solís Farías tiene a decir de varios empleados consultados por este tecleador desde diciembre pasado no lo ven pararse en las tristes oficinas de la Avenida López Mateos y Cosío en la zona centro de esta capital.

A decir de algunos está viendo como saca adelante el tema de la notaría que le fue entregada de último momento por el gobierno de su amigo Carlos Lozano, luego de que fue impugnada su asignación así como otras 7 y actualmente está suspendida.

Es así que el cargo al menos en lo físico está acéfalo.

Por estatutos a Miguel Juárez Frías quien ocupa la cartera de la Secretaría de Organización le corresponde ascender a la vacante que dejó sin avisar, Solís Farías.

Igual es algo que al interior del tricolor no les quita mucho el sueño ya que parecen gallinas descabezadas, con eso de que al Comité Ejecutivo Nacional no le interesa la renovación de la dirigencia, a los que están aquí mucho menos les importa que esté o no esté su secretario general.

Así las cosas en este partido que parece va rumbo al despeñadero.