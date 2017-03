Se busca la reasignación del monumento al Encierro

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Luego de que las obras del puente a desnivel de López Mateos queden concluidas, la siguiente tarea será reasignar el lugar donde se encontrará el monumento al “Encierro”, esto con el fin de tener más espacio en el perímetro ferial.

La primera opción que se tiene es hacer una glorieta en la parte sur del paso desnivel, sobre la calle F. Elizondo para ahí reubicar el monumento, así lo comentó José de Jesús Altamira, titular de la Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones.

“Estamos valorando la ubicación de El Encierro, hay una valoración del monumento que está afectado por el tiempo en su estructura, sus bases están un tanto dañadas, estamos dando con los autores de la escultura para que nos valoren si podemos reubicarla a lo que será la rotonda que tenemos en proyecto en la parte lateral de la rampa que desarrollamos entre F. Elizondo y López Mateos en la parte sur”.

También están analizando el monumento con el objetivo de saber en que condiciones esta y evitar riesgos a la hora de su traslado.

“Están analizando si estructuralmente lo podemos pasar sin mayor riesgo, me estarán dando ese análisis en los próximos días y si no es viable no vamos colocar el Encierro para poder proceder a su rehabilitación”.

La obra del paso a desnivel esta completada a un 95% lo que significa que solo hay que precisar algunos detalles y se dice que la obra será entregada antes de que inicien las fiestas de Abril, comentó el titular de la SICOM.

“La estructura ya está prácticamente a un 95%, ya únicamente falta lo que son las banquetas, guarniciones y señaléticas, tiene que estar terminado antes de que inicie la feria”.