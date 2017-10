Se burlan de ex estrella porno que fue “bateada“ por jugador de los Steelers

LSR

Nueva York.- Mia Khalifa no debe estar muy acostumbrada a ser rechazada y mucho menos en público, sin embargo, este martes el receptor de los Steelers, JuJu Smith-Schuster se negó a entablar una amistad con la polémica ex actriz porno.

De acuerdo con el Diario de NY, el receptor abierto de los Pittsburgh Steelers se convirtió en tendencia en redes sociales al solicitar ayuda para recuperar su bicicleta perdida. La búsqueda llamó la atención de Khalifa, quien ahora es comentarista deportiva y le envió un guiño digital.

“Eres mi nuevo personaje favorito en Twitter”, escribió la polémica joven de origen libanés.

Precavido por el historial de Mia Khalifa, quien suele humillar a atletas exhibiendo los mensajes privados que recibe de ellos, Smith-Schuster rechazó tajantemente el avance.

“Oh, demonios, no. No voy a caer en eso. Soy joven, no estúpido”, dijo el deportista de 20 años en su perfil de la red social Twitter.

Lo anterior desencadenó una ola de burlas contra la ahora comentarista deportiva en las redes sociales.