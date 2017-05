Se aprobó la Ley de educación para favorecer a estudiantes migrantes

Andrés Rojo

Aguascalientes.- La ley de educación se modificó para facilitar la revalidación de materias y que los estudiantes que regresen de Estados Unidos, tras los problemas de migración que actualmente se viven puedan incorporarse al país manteniendo sus estudios, así lo comentó Raúl Silva Pérezchica, director general de Instituto de Educación de Aguascalientes.

“La verdad es que no se ha movido mucho nuestra situación, yo he estado al pendiente junto con el delegado de la Secretaría de Educación y no hemos tenido una situación sobresaliente o fuera de lo normal, hemos estado incluso hasta por debajo de los que estábamos recibiendo en años pasados, entonces no hemos recibido incluso ninguna cantidad significativa, es una cantidad manejable de más o menos al año recibir 10 o 20 personas que son sobre todo los que estarían acogiéndose en universidades, pero nada fuera de lo normal”.

También comentó que se han incorporado 5 estudiantes a planteles de educación locales, que en su mayoría han sido de nivel superior.

Se destacó que los casos más comunes que han tenido son de estudiantes que regresan temporalmente a la entidad y regresan a Estados Unidos a sus lugar de residencia.