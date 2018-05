Se ampliaría plazo para estudiar continuidad de Caasa, “el tiempo que sea necesario”: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se podría ampliar el periodo de análisis para conocer la permanencia de la concesionaria de agua (Caasa) en el municipio de Aguascalientes que estaba contemplado para agosto, adelantó el regidor capitalino por el PRD, Oscar Estrada Escobedo, presidente de la comisión de Agua Potable del Cabildo.

“Pudiéramos pedir una ampliación. El chiste es tener un trabajo bien hecho que llegar a un punto con la mitad de los datos no, yo creo que se trata de ir a los tiempos de las mismas instituciones y de los profesionistas en el tema”, dijo.

– ¿Cuánto tiempo?

– Lo que sea necesario. Vamos bien y ya les daremos adelanto de los esfuerzos realizados

– ¿Pero no tendría que pasar de este año?

– Lo idea es que no.

El pasado 9 de marzo, la alcaldesa panista Teresa Jiménez había dado como plazo hasta agosto del año en curso para que la concesionaria presentase una carta de intención con el fin de justificar su permanencia como operadora del servicio.

Sobre el tema, el regidor del Sol Azteca descartó tener conocimiento si esa misiva ya fue enviada a la presidencia municipal: “a mí en lo personal no me ha llegado copia de la misma. Supongo que debe ser enviada a la alcaldesa y posteriormente nos la turnarían”.

El estudio para la continuidad de Caasa estaría respaldado en una encuesta apoyada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Oscar Estrada abundó que el tema va aventajado.

“Faltan pocas cosas para implementarse, es lo que pudiera decir”, apostilló.

– ¿A cuantas personas se aplicarán?

– Me gustaría no adelantar datos para que se haga una presentación formal de todos los trabajos, sería no sólo una encuesta de satisfacción sino de calidad.

La empresa Caasa opera en la ciudad de Aguascalientes desde 1993 y tiene contrato vigente hasta 2023.