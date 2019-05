Se ampara candidato del PRI en Tepezalá

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Por medio de este documento queremos advertir a la gente de Tepezalá que el candidato del PRI Pablo Macías, se encuentra bajo investigación por diversos delitos que suman hasta 7.5 millones de pesos, y es por eso que ya solicitó un amparo para que en caso de que la autoridad emita una orden de aprehensión en su contra no pueda ser llevado a rendir cuentas ante la justicia.

Somos un grupo de ciudadanos organizados que nos preocupa el futuro de Tepezalá y vemos que algunas personas quieren aprovecharse de nuestros recursos. El señor Pablo Macías ya fue presidente municipal y ahora como candidato del PRI quiere regresar, pero no se lo vamos a permitir porque cuando estuvo como autoridad nos robó y tiene cuentas pendientes con todo el pueblo. Desde el mes de noviembre del 2018 se presentaron las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por peculado por ejemplo en proyectos como el de la infraestructura de agua en el realengo, el uso de sellos oficiales fuera de su periodo y firmas apócrifas.

De manera descarada se presenta en los eventos públicos a decir sus promesas de campaña cuando lo que realmente debería de estar haciendo es aclarando dónde está todo ese dinero de cuando era alcalde y que ahora hasta se ampara para evitar que la justicia lo alcance y le den una sanción. Nosotros no tenemos voz ni voto en ninguna de las asambleas ni estamos en los partidos políticos, preferimos el anonimato por seguridad de nuestras familias pero sí queremos que Tepezalá pueda ser un municipio diferente en el que ya no haya pobreza y que podamos contar con más oportunidades y para eso hay que tener los ojos bien abiertos al momento de votar.

Queremos agradecer que nos lean y que la gente conozca verdaderamente a los candidatos como Pablo Macías que es de los primeros en tirar la piedra y esconder la mano pero el pueblo no olvida todo lo que nos hicieron los del PRI.

Muchas gracias. Atentamente Comité de Ciudadanos Organizados de Tepezalá.

28 de mayo de 2019.