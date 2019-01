Se ahondan fracturas en Morena Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Mientras Cuitláhuac Cardona Campos se convirtió en el tercer dirigente de Morena Aguascalientes en lo que va del año, un grupo de militantes de este instituto político lo desconoció.

En actos separados, aunque celebrados con minutos de diferencia y a metros de distancia, morenistas anunciaron la impugnación de Cardona Campos como delegado en funciones de presidente, mientras el aludido recibía la designación con aval desde la dirigencia nacional.

El partido en el gobierno inició el año en Aguascalientes con Raúl Reyes Agüero a la cabeza como comisionado, pero apenas hace unos días el secretario David de la Cruz Gutiérrez anunció que tomaba las riendas del instituto político. Hasta que este viernes se presentó a Cuitláhuac Cardona al frente del comité local.

“No es una fractura”: Martínez

La controversia del día inició a las 9:00 horas, en un restaurante de la zona centro, donde morenistas encabezados por María Guadalupe Martínez Vázquez descalificaron el nombramiento.

“Si yo soy dueña de un vehículo, tengo que demostrarlo con la factura. No nada más por que lo diga”, comparó Martínez, quien propuso la continuidad de David de la Cruz.

– ¿Es una ruptura?

– No es una ruptura. Llamamos a la unidad en base a la legalidad.

Por su parte, Judith Baca, representante de Morena ante instancias electorales, aseguró que ya se presentó las quejas ante los organismos internos del partido, así como en el Tribunal Federal Electoral.

Los disidentes advirtieron que se busca allanarle el camino a una candidatura del ex priista Gabriel Arellano para la alcaldía de la capital.

“No son militantes” Cardona

Posteriormente, alrededor de las 10:15 horas en la sala de un hotel cercano, se confirmó la designación de Cuitláhuac Cardona como delegado.

El acto contó con la presencia del senador José Narro, en representación del comité nacional, además de diputados y regidores locales de Morena.

En referencia al desconocimiento anunciado minutos antes, el delegado dijo que cuenta con el respaldo de la presidenta nacional Yeidckol Polevnsky.

“Tenemos un fundamento legal. No nos preocupa, lo que preocupa es el desconocimiento de los compañeros, pues ellos no son militantes, fueron candidatos externos y no se puede desconocer cuando ellos no son militantes”, fijó.

Por su parte el senador José Narro hizo un llamado prevalecer la unidad entre la militancia.

En cuanto a un posible apoyo hacia Gabriel Arellano, Narro aclaró que aún no es tiempo de registros o de definir candidatos.

Durante esta conferencia acudió David de la Cruz, secretario general, que validó al delegado en función de presidente.

Cabe mencionar que ambos actos registraron el acarreo de numerosas personas que lo mismo abarrotaron el restaurante así como uno de los salones del hotel.