Se acentúa rompimiento entre Rubén Camarillo y JAMC al interior del PAN

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Durante la sesión de la Comisión Permanente en el seno del Comité Directivo Estatal del PAN algunas de las cabezas no se pusieron de acuerdo y este domingo habrá sesión extraordinaria en el Comité Directivo Municipal de esta capital para planear la elección de la renovación de este órgano partidista.

De los liderazgos que no concordaron absolutamente nada fueron el ex senador y ex diputado local y federal, Rubén Camarillo y el exalcalde Juan Antonio Martín del Campo.

El tema fue por la repartición de espacios en el tema de los consejeros políticos y Camarillo Ortega se negó rotundamente a compartir por la mitad los 8 con los que cuenta con Martín del Campo, cosa que molestó en demasía al exalcalde.

De esta manera al no haber acuerdo entre estos dos importantes cabezas grupales orilló a que finalmente si vaya a haber elección en el Comité Directivo Municipal.

Ahora el asunto es ver para donde se cargan los dados de Martín Orozco y los que estén con él, para conocer quien sustituye de manera oficial a Rodolfo Tellez Moreno, actual jefe de la Oficina Ejecutiva en el Ayuntamiento capitalino.